"Нельзя унижать Россию": Макрон рассказал о переговорах с Путиным

Общая продолжительность телефонных переговоров, которые провели за последние полгода президенты Франции и России составила 100 часов. Об этом французский лидер Эмманюэль Макрон заявил в пятницу в интервью региональной прессе.
"Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии", - отметил Макрон.
По его словам, "уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось президентом России Владимиром Путиным с декабря".
"Мы проговорили не менее сотни часов", - заметил президент.
Он добавил, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.
"Нельзя унижать Россию, - подчеркнул Макрон. - Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии". "Я убежден, что Франция должна выполнять роль посредника", - сказал Макрон.