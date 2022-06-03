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16 минут назад

Макрон заявил, что провел за полгода в телефонных переговорах с Путиным не менее 100 часов

ТАСС

Общая продолжительность телефонных переговоров, которые провели за последние полгода президенты Франции и России составила 100 часов. Об этом французский лидер Эмманюэль Макрон заявил в пятницу в интервью региональной прессе.

"Нельзя унижать Россию": Макрон рассказал о переговорах с Путиным
Фото: ReutersReuters

"Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии", - отметил Макрон.

Путин, Макрон и Шольц поговорили по телефону

По его словам, "уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось президентом России Владимиром Путиным с декабря".

"Мы проговорили не менее сотни часов", - заметил президент.

Он добавил, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

"Нельзя унижать Россию, - подчеркнул Макрон. - Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии". "Я убежден, что Франция должна выполнять роль посредника", - сказал Макрон.

Политика,Эмманюэль Макрон,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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