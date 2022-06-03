"Нельзя унижать Россию": Макрон рассказал о переговорах с Путиным

Общая продолжительность телефонных переговоров, которые провели за последние полгода президенты Франции и России составила 100 часов. Об этом французский лидер Эмманюэль Макрон заявил в пятницу в интервью региональной прессе.

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"Ситуация на Украине действительно сложная, поэтому я посвятил ей столько времени и энергии", - отметил Макрон.

По его словам, "уже трудно сосчитать, сколько разговоров состоялось президентом России Владимиром Путиным с декабря".

"Мы проговорили не менее сотни часов", - заметил президент.

Он добавил, что не делал из этих переговоров секрета и вел их по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.