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41 минуту назад

МИД РФ обвинил США в поставке Украине «Ми-17», вопреки договоренностям

News.ru

Министерство иностранных дел России обвинило США в нарушении международных обязательств в связи с поставками Вашингтона Киеву четырех вертолетов «Ми-17». Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что согласно юридически закрепленным договоренностям между США и Россией, боевые вертолеты «Ми-17» ранее были переданы Москвой Вашингтону для их эксплуатации исключительно в Афганистане. Комментарий дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова заявила о нарушенных США договоренностях по Ми-17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В анонсированный 1 июня Администрацией США пакет «помощи» Украине включены, помимо прочего, 4 вертолета «Ми-17», которые наша страна ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане. Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил, — заявила Захарова.

США поставят Украине вторую партию вертолетов Ми-17

Дипломат указала, что российское посольство в США потребовало от Государственного департамента Соединенных Штатов развернутых разъяснений, по какой причине боевая авиация передается Украине без согласования с экспортером (Россией). Она добавила, что внятного ответа от американской стороны получено не было.

Представитель МИД подчеркнула, что действия Вашингтона — пример политики «двойных стандартов» и то, что делает США способствует затягиванию конфликта.

Политика,Мария Захарова,МИД России,Администрация США,
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