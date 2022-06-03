Захарова заявила о нарушенных США договоренностях по Ми-17

В анонсированный 1 июня Администрацией США пакет «помощи» Украине включены, помимо прочего, 4 вертолета «Ми-17», которые наша страна ранее передала Соединенным Штатам для эксплуатации исключительно в Афганистане. Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил, — заявила Захарова.