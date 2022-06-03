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48 минут назад

В МИД России предположили, что Киев тратит деньги с продажи зерна на оружие

News.ru

На сайте МИД России появилась публикация «Развенчиваем мифы, распространяемые руководством Евросоюза». В ней ведомство упомянуло и ситуацию, складывающуюся вокруг зерна Украины. По мнению МИД России, Киев за поставки своих сельско-хозяйственных ресурсов получает оружие.

В МИД России предположили, что Киев тратит деньги с продажи зерна на оружие
Фото:  U.S. Department of Defense/via Global Look Press U.S. Department of Defense/via Global Look Press

Развернутая ЕС кампания по вывозу зерна с Украины не может не вызывать сомнений относительно конечного потребителя этой продукции и того, в каком объеме в итоге она поступит в третьи страны, в интересах которых якобы действует Брюссель. Есть веские основания полагать, что полученные от продажи сельхозпродукции средства идут на оплату поставляемых на Украину западных вооружений и военной техники, — говорится в тексте документа.

По мнению МИД России, Евросоюз хочет вывезти зерно, даже несмотря на мнение экспертов о грядущем продовольственном кризисе Киева. Отмечается, что украинцы серьезно пострадают из-за таких решений, поскольку в государстве начнут расти цены и наберет обороты дефицит.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что Евросоюз ведет "подрыв основ сельского хозяйства" не только на Украине, но и в ДНР и ЛНР. МИД России считает, что независимым республикам была объявлена торговая блокада.

24 мая глава МИД Великобритании Лиз Трасс и ее литовская коллега Габриэлюс Ландсбергис обсудили возможность отправки военных судов к черноморскому порту Одессы, чтобы сопроводить украинские судна с зерном в Европу. Предполагалось, что в состав этого «защитного коридора» войдут суда «коалиции желающих», состоящей из членов НАТО и других стран, которые зависят от зерна.

Политика,Габриэлюс Ландсбергис,МИД России,НАТО,ЕС,
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