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53 минуты назад

МИД РФ выразил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием российского самолета

Вечерняя Москваиещё 5

Посла Шри-Ланки Джанита Абейвикрема Лиянаге вызвали в МИД РФ, чтобы заявить протест из-за задержания самолета «Аэрофлот». Об этом во вторник, 31 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки
Фото: МИД РФМИД РФ

— Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета «Аэрофлота», готовившегося к вылету в Москву, — говорится в сообщении.

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованного самолета

Отмечается, что ланкийская сторона должна в сжатые сроки урегулировать данную проблему, чтобы избежать негативное влияние на традиционно дружественные отношения между странами.

Напомним, высокий коммерческий суд Коломбо запретил самолету российской компании «Аэрофлот» покидать Шри-Ланку. Жалоба была подана в связи с тем, что у нее есть мировое соглашение с ответчиком, которым является ОАО «Российские авиалинии». Судно должно было вылететь из Коломбо 2 июня в 10:20 и приземлиться в Москве в 19:35. Из-за запрета пассажиров самолета расселили в отеле

Политика,МИД России,Аэрофлот,
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