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1 час назад

Губернатор Дюмин решил помочь школьнику в шахматной партии, но тут же проиграл фигуру

Газета.Ruиещё 1

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проиграл школьнику фигуру в первом же ходе шахматной партии. Видеозапись глава региона разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Тульский губернатор решил помочь школьнику в шахматной партии, но тут же проиграл
Фото: Газета.RuГазета.Ru

1 июня губернатор побывал в пришкольном лагере «Родничок» в Центре образования №1. Он заметил на территории детей, которые играли в шахматы на небольшой площадке, оформленной в виде двухцветной доски. Дюмин решил сыграть вместе со школьниками.

«Берешь слона, и слон ходит вот сюда. Усиливаешь свою позицию, а теперь ждешь ответный ход», — сказал глава Тульской области одному из мальчиков.

Однако его соперник своим ходом «съел» фигуру, которую посоветовал использовать Дюмин. Тот извинился перед ребенком за оплошность и попросил «ничего не сваливать» на него.

Ранее сообщалось, что секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак открыл футбольный турнир на Кубок гуманитарного центра ЕР в Мариуполе.

Политика,Алексей Дюмин,Андрей Турчак,Единая Россия,
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