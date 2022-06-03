Тульский губернатор решил помочь школьнику в шахматной партии, но тут же проиграл

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин проиграл школьнику фигуру в первом же ходе шахматной партии. Видеозапись глава региона разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

1 июня губернатор побывал в пришкольном лагере «Родничок» в Центре образования №1. Он заметил на территории детей, которые играли в шахматы на небольшой площадке, оформленной в виде двухцветной доски. Дюмин решил сыграть вместе со школьниками.

«Берешь слона, и слон ходит вот сюда. Усиливаешь свою позицию, а теперь ждешь ответный ход», — сказал глава Тульской области одному из мальчиков.

Однако его соперник своим ходом «съел» фигуру, которую посоветовал использовать Дюмин. Тот извинился перед ребенком за оплошность и попросил «ничего не сваливать» на него.