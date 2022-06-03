МИД России внес в «стоп-лист» 41 гражданина Канады

Министерство иностранных дел России внесло в «стоп-лист» 41 гражданина Канады, которые, по данным ведомства, занимаются поддержкой украинских националистов, сообщается на сайте МИД.
«В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — указано в сообщении.
В первую очередь, запрет на въезд в Россию получили члены совета директоров Канадского украинского конгресса (КУК), Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) и члены различных финансовых организаций. Кроме того, под российские санкции попали чиновники министерства обороны Канады.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил исключение патриарха Кирилла из санкционного списка.