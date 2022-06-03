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9 минут назад

МИД России внес в «стоп-лист» 41 гражданина Канады

Газета.Ru

Министерство иностранных дел России внесло в «стоп-лист» 41 гражданина Канады, которые, по данным ведомства, занимаются поддержкой украинских националистов, сообщается на сайте МИД.

МИД России внес в «стоп-лист» 41 гражданина Канады
Фото: Владимир Баранов/РИА «Новости»Владимир Баранов/РИА «Новости»

«В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — указано в сообщении.

В первую очередь, запрет на въезд в Россию получили члены совета директоров Канадского украинского конгресса (КУК), Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) и члены различных финансовых организаций. Кроме того, под российские санкции попали чиновники министерства обороны Канады.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объяснил исключение патриарха Кирилла из санкционного списка.

Политика,Жозеп Боррель,Минобороны России,МИД России,
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