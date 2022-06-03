Песков отреагировал на санкции ЕС против его семьи

Европейский союз утрачивает самостоятельность и следует тренду, задающемуся из США. Такое мнение в пятницу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС введение ЕС санкций против членов его семьи.

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"К сожалению, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана", - сказал представитель Кремля.

Песков в начале марта был внесен в санкционный список США. 12 марта Вашингтон ввел санкции в отношении его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и двух взрослых детей - Николая и Елизаветы Песковых.