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16 минут назад

Песков назвал санкции ЕС против его семьи примером несамостоятельных действий Европы

ТАСС

Европейский союз утрачивает самостоятельность и следует тренду, задающемуся из США. Такое мнение в пятницу высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ТАСС введение ЕС санкций против членов его семьи.

Песков отреагировал на санкции ЕС против его семьи
Фото: ТАССТАСС

"К сожалению, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана", - сказал представитель Кремля.

Песков в начале марта был внесен в санкционный список США. 12 марта Вашингтон ввел санкции в отношении его супруги, олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки и двух взрослых детей - Николая и Елизаветы Песковых.

3 июня Евросоюз добавил в свой черный список 18 юридических и 65 физических лиц из России, включая Елизавету и Николая Песковых, а также Татьяну Навку.

Политика,Елизавета Пескова,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,ЕС,
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