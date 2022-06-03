Путину доложат об эксперименте по вызыванию дождей для предотвращения пожаров в Якутии

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Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков для борьбы с пожарами. Об этом сообщает в пятницу, 3 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства назначил ответственными за выполнение эксперимента премьер-министра Михаила Мишустина, а также главу Республики Саха.

Айсен Николаев и глава правительства региона должны представить доклад по вызову осадков до 15 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. В МЧС России подчеркивали, что к борьбе с возгораниями привлекалось 124 человека. Кроме того, было задействовано 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.