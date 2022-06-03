В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
2 часа назад

Путин поручил провести в российском регионе эксперимент по вызову осадков

Lenta.ruиещё 4

Путину доложат об эксперименте по вызыванию дождей для предотвращения пожаров в Якутии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил кабмину совместно с главой Якутии Айсеном Николаевым провести в республике эксперимент по созданию искусственных осадков для борьбы с пожарами. Об этом сообщает в пятницу, 3 июня, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства назначил ответственными за выполнение эксперимента премьер-министра Михаила Мишустина, а также главу Республики Саха.

Айсен Николаев и глава правительства региона должны представить доклад по вызову осадков до 15 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что лесные пожары в Кемеровской области повредили почти 100 жилых домов. В МЧС России подчеркивали, что к борьбе с возгораниями привлекалось 124 человека. Кроме того, было задействовано 35 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Весной в Иркутской области действовал режим ЧС из-за лесных пожаров. По словам губернатора региона Игоря Кобзева, в регионе произошло два крупных пожара. Пострадали больше 40 домов и здание школы. Жителей пострадавших районов эвакуировали.

Политика,Игорь Кобзев,Михаил Мишустин,Айсен Николаев,Владимир Путин,МЧС России,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители