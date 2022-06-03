Россия вышла из совместного с США меморандума по культуре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что 1 июня Россия передала американцам ноту о расторжении меморандума о взаимопонимании с США в области культуры, образования и СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

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Нота была передана посольству США в Москве.

«Действия американцев [по отмене русской культуры] привели к тому, что дальнейшее сохранение данного меморандума просто потеряло смысл», - так Захарова объяснила решение России.

Она заявила, что власти США подвергали русскую культуру «настоящим гонениям», но сами продолжали продвигать в России свои проекты под эгидой меморандума.

Захарова отметила, что США поставили под удар наследие русских писателей, композиторов, художников, инженеров и «даже топографические названия».

Межправительственный меморандум был подписан Россией и США в 1998 году. В этом документе Москва и Вашингтон договорились содействовать сотрудничеству стран в области культуры, гуманитарных и общественных наук, образования, архивного дела и СМИ, а также поощрять культурные обмены.