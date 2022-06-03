В МИД РФ оценили вероятность встречи Путина с Зеленским

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского, - прим.)», - сказала Захарова на очередном брифинге.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль. Однако она подчеркнула, что не стала бы заниматься простыми рассуждениями, «не имея никакой фактологии».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину продолжить переговоры. Она подчеркнула, что возможность возобновить переговорный процесс есть, но только на российских условиях. Она также добавила, что Украина осознает, что произошло, когда избавится от внешнего управления.