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51 минуту назад

В МИД оценили возможность переговоров Путина и Зеленского

Елена Прошина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассуждать сейчас о встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского даже теоретически нет смысла. Об этом пишет РИА Новости.

В МИД РФ оценили вероятность встречи Путина с Зеленским
Фото: ТАССТАСС

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского, - прим.)», - сказала Захарова на очередном брифинге.

Представитель МИД подчеркнула, что Россия благодарна всем, кто предлагает свою посредническую роль. Однако она подчеркнула, что не стала бы заниматься простыми рассуждениями, «не имея никакой фактологии».

В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет уговаривать Украину продолжить переговоры. Она подчеркнула, что возможность возобновить переговорный процесс есть, но только на российских условиях. Она также добавила, что Украина осознает, что произошло, когда избавится от внешнего управления.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Валентина Матвиенко,Владимир Путин,МИД России,Совет Федерации,
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