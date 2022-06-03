Раскрыты темы переговоров Путина с главой Африканского союза в Сочи

Президент России Владимир Путин проводит в Сочи переговоры с главой Сенегала и председателем Африканского союза Маки Саллом. Об этом сообщает RT.
В начале переговоров российский лидер отметил рост влияния Африки на международной арене в политическом плане.
«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», — заявил Путин.
До начала встречи пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал основными темами переговоров двух лидеров ситуацию на Украине, российско-африканское отношения и продовольственный кризис, пишет РИА Новости.
«С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающее объяснение своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям, ситуацию де-факто - реальное положение дел, он еще раз, собственно, объяснит, что там происходит: кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайне мере сторона России», - пояснил он.
Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что конфликт на Украине грозит голодом 13 млн человек. Россия и Украина в общей сложности дают около 30% мирового экспорта зерновых.
В МИД РФ в свою очередь подчеркнули, что, несмотря на обвинения со стороны Киева, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, а логистические проблемы возникли по вине ВСУ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.
При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.