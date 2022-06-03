Раскрыты темы переговоров Путина с главой Африканского союза в Сочи

«Мы считаем, что Африка в целом и отдельные ее государства, с которыми у нас традиционно очень добрые, без всякого преувеличения дружеские отношения, имеют огромные перспективы, и исходя именно из этого намерены и дальше развивать наши отношения с Африкой в целом и с отдельными ее государствами», — заявил Путин.