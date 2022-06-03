В Совфеде отреагировали на введение Евросоюзом шестого пакета санкций

Страны Евросоюза вводят очередные санкции скорее для собственного спокойствия, чем для нанесения урона России, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его реакцию на введение ЕС шестого пакета санкций приводят «Известия».

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По его мнению, европейцы уже утратили интерес к новым экономическим мерам, которыми продолжают запугивать Россию. Сенатор подчеркнул, что антироссийские санкции ничего хорошего не принесли Западу.

«Думаю, что им придется объясняться перед своими гражданами, особенно когда в этих странах начнут избирать глав государств, пройдут выборы в парламенты, тогда избиратель четко покажет, как относится к их внешней политике. Поэтому надо спокойно ждать и седьмого, и восьмого, да хоть двадцать пятого пакета санкций», — сказал Джабаров.

Если ЕС не нравится газ и нефть из России, то нужно просто отказаться, а не выдумывать «какие-то сложные схемы и выпускать разъяснения по их покупке», предложил член Совфеда.

Накануне сообщалось, что Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России.