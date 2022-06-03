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37 минут назад

Захарова высказалась о возможности Третьей мировой

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нужно обсуждать то, как не допустить Третью мировую войну, а не рассуждать о ее возможности. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова высказалась о возможности Третьей мировой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главной страховкой от мировой войны Захарова назвала международное право и ООН.

На прошлой неделе экс-президент США Дональд Трамп заявил, что украинский кризис может вылиться в новую мировую войну из-за политики Джо Байдена.

Он отметил, что американцы должны помогать Украине, но из-за «глупости заявлений и действий» властей США «мы можем получить третью мировую войну».

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что ядерная война недопустима, но ее угроза реальна.

«Сейчас риски весьма существенные. Мне бы не хотелось, чтобы их искусственно раздували. Желающих немало. Опасность серьезная, реальная. Ее нельзя недооценивать», - сказал он.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отмечала, что полностью исключить вероятность ядерной войны невозможно.

«В отношении того, что может произойти: мы не знаем. Никто в мире не может с уверенностью предсказать, что будет дальше. Мы не можем полностью исключить что-либо», - подчеркивала она.

Политика,Анналена Бербок,Мария Захарова,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Сергей Лавров,МИД России,ООН,
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