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58 минут назад

Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ускорении спецоперации на Украине

ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова об ускорении проведения специальной военной операции на Украине.

"Что касается хода специальной военной операции, мы с вами договаривались, что мы это никак не комментируем, эти вопросы нужно адресовать в Министерство обороны", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Таким образом он ответил на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации, о котором написал Кадыров, и появились ли какие-то сроки.

Ранее глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил, что во время поездки в Москву встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, который "определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики".

"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", - отметил Кадыров.

Политика,Видео,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,
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