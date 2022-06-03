"Что касается хода специальной военной операции, мы с вами договаривались, что мы это никак не комментируем, эти вопросы нужно адресовать в Министерство обороны", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Таким образом он ответил на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации, о котором написал Кадыров, и появились ли какие-то сроки.