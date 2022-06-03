Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова об ускорении проведения специальной военной операции на Украине.
"Что касается хода специальной военной операции, мы с вами договаривались, что мы это никак не комментируем, эти вопросы нужно адресовать в Министерство обороны", - сказал представитель Кремля журналистам в пятницу. Таким образом он ответил на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации, о котором написал Кадыров, и появились ли какие-то сроки.
Ранее глава Чечни в своем Telegram-канале сообщил, что во время поездки в Москву встретился с министром обороны Сергеем Шойгу, который "определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики".
"Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе", - отметил Кадыров.