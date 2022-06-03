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59 минут назад

Песков: у СВО есть определенные результаты, она продолжится до достижения всех целей

ТАСС

Специальная военная операция (СВО) на Украине достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. Это подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Достигнуты определенные результаты [с начала проведения операции]: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков,
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