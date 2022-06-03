"Достигнуты определенные результаты [с начала проведения операции]: от пронацистски настроенных Вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал представитель Кремля.