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36 минут назад

Аксенов ответил на угрозу нанести удар по Крыму

Елена Прошина

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае попыток Украины нанести ракетный удар по полуострову, будут уничтожены центры принятия решений в Киеве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов ответил на угрозу нанести удар по Крыму
Фото: ТАССТАСС

Он также опроверг слова главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что полуостров якобы уже успешно бомбили.

«Если бы Украина действительно нанесла "успешные" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», - написал Аксенов.

При этом самого Арестовича глава Крыма назвал «штатным вралем киевского режима» и добавил, что никого не волнует, «что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма».

«Тем более, что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется – наши вооруженные силы об этом позаботятся», - добавил Аксенов.

Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может нанести удар по Крыму из дальнобойных РСЗО, которые должны поставить Киеву США.

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Он подчеркнул, что Крым является территорией Украины, поэтому запрет на применение американского оружия на него не распространяется.

Политика,Алексей Арестович,Сергей Аксенов,
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