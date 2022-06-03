Аксенов ответил на угрозу нанести удар по Крыму

«Если бы Украина действительно нанесла "успешные" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», - написал Аксенов.