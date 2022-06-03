Аксенов ответил на угрозу нанести удар по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае попыток Украины нанести ракетный удар по полуострову, будут уничтожены центры принятия решений в Киеве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Он также опроверг слова главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что полуостров якобы уже успешно бомбили.
«Если бы Украина действительно нанесла "успешные" удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой "перемоге" на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», - написал Аксенов.
При этом самого Арестовича глава Крыма назвал «штатным вралем киевского режима» и добавил, что никого не волнует, «что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма».
«Тем более, что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется – наши вооруженные силы об этом позаботятся», - добавил Аксенов.
Ранее Алексей Арестович заявил, что Украина может нанести удар по Крыму из дальнобойных РСЗО, которые должны поставить Киеву США.
Он подчеркнул, что Крым является территорией Украины, поэтому запрет на применение американского оружия на него не распространяется.