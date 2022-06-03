Чубайса заметили в супермаркете на Кипре

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в одном из супермаркетов Лимассола - города на южном побережье Кипра. Фото Чубайса опубликовало «Ура.ру».
Весной 2022 года стало известно, что Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из России.
СМИ писали, что он переехал в Италию, но представитель Чубайса это опроверг.
Он заявил ТАСС, что Чубайс недавно побывал в Турции и Израиле, где обсуждал сотрудничество с несколькими университетами, а в Италии не был с начала 2020 года.