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10 минут назад

Чубайса заметили в супермаркете на Кипре

Мария Иванова

Бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса заметили в одном из супермаркетов Лимассола - города на южном побережье Кипра. Фото Чубайса опубликовало «Ура.ру».

Чубайса заметили в супермаркете на Кипре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Весной 2022 года стало известно, что Чубайс покинул пост специального представителя президента РФ по вопросам устойчивого развития и уехал из России.

СМИ писали, что он переехал в Италию, но представитель Чубайса это опроверг.

Оценена вероятность выдачи Чубайса по запросу России

Он заявил ТАСС, что Чубайс недавно побывал в Турции и Израиле, где обсуждал сотрудничество с несколькими университетами, а в Италии не был с начала 2020 года.

Политика,Анатолий Чубайс,Роснано,
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