Не удивлены: Антонов прокомментировал новые санкции США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов оценил введение очередного «пакета» антироссийских санкций со стороны США.
«Не удивлены новым ограничениям. Объявленные меры - очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», - приводятся слова посла в Телеграм-канале российского диппредставительства.
Антонов уверен, что такая практика лишь усугубит «состояние дел в мире».
«Приведет к новым перебоям в цепочках поставок, скажется на продовольственной безопасности. Экономические "колебания" могут отразиться и на самих Соединенных Штатах, где проблема нехватки некоторых продуктов питания приобретает все более острый характер», - отметил он.
Анатолий Антонов заявил, что у США вызывает «аллергию» лишь сама мысль, что российская экономика способна противостоять внешнему давлению.
«Даже под "шквалом" ограничений и запретов мы готовы в срок обслуживать собственные долговые обязательства. Уверены, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей не останутся без внимания серьезных инвесторов. Подорвут доверие к самим США», - подытожил дипломат.
Ранее венесуэльский депутат Хулио Чавес заявил, что санкции США и ЕС против России лишь ускоряют переход к многополярному миру. То есть с гегемонией США и доллара будет покончено.