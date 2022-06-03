Медведев допустил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий

«В конечном счете, это грозит Украине, — отказ договариваться, — по сути одним — утратой национального суверенитета. И это абсолютно очевидно. Это должны понимать власти в Киеве. И принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову»,- отметил Медведев.