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12 минут назад

Медведев допустил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий

Елена Прошина

Украинские власти должны понимать, что отказ договариваться грозит им потерей национального суверенитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева.

Медведев допустил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
Фото: ТАССТАСС

По его словам, власти страны должны об этом «поразмыслить на трезвую голову, а не под влиянием наркотиков».

«В конечном счете, это грозит Украине, — отказ договариваться, — по сути одним — утратой национального суверенитета. И это абсолютно очевидно. Это должны понимать власти в Киеве. И принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами. Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову»,- отметил Медведев.

Медведев: РФ ударит по центрам принятия решений на Украине в случае атаки на свои территории

По словам российского политика, нынешняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и, в конечном счете, Украина может «потерять и дополнительные территории».

Ранее Медведев заявил, что условия украинского лидера Владимира Зеленского для перемирия невыполнимы и «категоричны до идиотизма».

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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