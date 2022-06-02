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23 минуты назад

Небензя порекомендовал Западу выплатить компенсации пострадавшим странам

Российская Газета

Запад должен осудить собственные военные авантюры и начать выплату компенсаций пострадавшим от его действий странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя дал совет Западу
Фото: ТАССТАСС

По его словам, коллективный Запад не может никого обвинять. Он должен начать с себя, осудив свои военные авантюры и незаконные экономические рестрикции, кровавые колониальные и неоколониальные войны, геноцид и ограбления коренных народов.

Небензя обвинил Запад в «военном преступлении»

Выплата пострадавшим странам действительно могла бы приблизить наступление более справедливого миропорядка, в котором уже не было бы места чьей-либо самопровозглашенной "исключительности", указал Небензя в ответ на обвинения западных дипломатов на действия России на Украине.

Политика,Василий Небензя,ООН,
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