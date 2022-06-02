Небензя дал совет Западу

Запад должен осудить собственные военные авантюры и начать выплату компенсаций пострадавшим от его действий странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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По его словам, коллективный Запад не может никого обвинять. Он должен начать с себя, осудив свои военные авантюры и незаконные экономические рестрикции, кровавые колониальные и неоколониальные войны, геноцид и ограбления коренных народов.