Небензя дал совет Западу

Запад должен осудить собственные военные авантюры и начать выплату компенсаций пострадавшим от его действий странам, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, коллективный Запад не может никого обвинять. Он должен начать с себя, осудив свои военные авантюры и незаконные экономические рестрикции, кровавые колониальные и неоколониальные войны, геноцид и ограбления коренных народов.
Выплата пострадавшим странам действительно могла бы приблизить наступление более справедливого миропорядка, в котором уже не было бы места чьей-либо самопровозглашенной "исключительности", указал Небензя в ответ на обвинения западных дипломатов на действия России на Украине.