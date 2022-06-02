Кириенко: лауреатами премии интернет-контента стали те, кто несет добро и правду

Награды в номинациях Национальной премии интернет-контента были вручены тем, кто несет аудитории добро и правду, часто обходясь без современных студий и спецэффектов. Об этом в четверг по завершении церемонии награждения журналистам заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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"Здесь принципиально, что ни наблюдательный совет, ни руководство Института развития интернета не голосовали за определение победителей, это делало экспертное жюри анонимно и тайно", - отметил он.

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Кириенко заметил, что интернет часто воспринимался, "как пространство каких-то спецэффектов, моды", где нужно иметь "какую-то крутую студию, надо иметь какие-то невероятные спецэффекты, надо как-то успевать опережать моду".

Кириенко особо отметил то, что "абсолютное большинство номинаций получили не те, у кого были круче спецэффекты, и не те, у кого больше оборудования или современнее студия, кто как-то уж очень угадывал моду".

"Номинантами и лауреатами стали люди, которые говорили о человеческих ценностях. Сегодня очень часто звучало слово "правда", - продолжил Кириенко, заметив, что эксперты и зрительский зал были едины во мнениях.

"Меня очень радует то, что в итоге победителями стали те, кто в интернете несут добро, несут позитивные эмоции, несут правду, и это очень здорово, потому что, как я уже сказал, интернет неотделим от нашей жизни", - указал Кириенко.

Первый замглавы администрации президента констатировал, что интернет стал не только пространством для проведением свободного времени, но и пространством получения информации, пространством обучения, развития.

"На самом деле интернет все глубже входит в нашу жизнь и отделить его уже невозможно", - сказал он, указав на необходимости поддержки людей, "создающих значимый, содержательный контент, позволяющий в первую очередь подрастающему поколению получить в интернете не только развлечения, но и новые знания".