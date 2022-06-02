Кириенко: лауреатами премии интернет-контента стали те, кто несет добро и правду

Награды в номинациях Национальной премии интернет-контента были вручены тем, кто несет аудитории добро и правду, часто обходясь без современных студий и спецэффектов. Об этом в четверг по завершении церемонии награждения журналистам заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Здесь принципиально, что ни наблюдательный совет, ни руководство Института развития интернета не голосовали за определение победителей, это делало экспертное жюри анонимно и тайно", - отметил он.
Кириенко заметил, что интернет часто воспринимался, "как пространство каких-то спецэффектов, моды", где нужно иметь "какую-то крутую студию, надо иметь какие-то невероятные спецэффекты, надо как-то успевать опережать моду".
Кириенко особо отметил то, что "абсолютное большинство номинаций получили не те, у кого были круче спецэффекты, и не те, у кого больше оборудования или современнее студия, кто как-то уж очень угадывал моду".
"Номинантами и лауреатами стали люди, которые говорили о человеческих ценностях. Сегодня очень часто звучало слово "правда", - продолжил Кириенко, заметив, что эксперты и зрительский зал были едины во мнениях.
"Меня очень радует то, что в итоге победителями стали те, кто в интернете несут добро, несут позитивные эмоции, несут правду, и это очень здорово, потому что, как я уже сказал, интернет неотделим от нашей жизни", - указал Кириенко.
Первый замглавы администрации президента констатировал, что интернет стал не только пространством для проведением свободного времени, но и пространством получения информации, пространством обучения, развития.
"На самом деле интернет все глубже входит в нашу жизнь и отделить его уже невозможно", - сказал он, указав на необходимости поддержки людей, "создающих значимый, содержательный контент, позволяющий в первую очередь подрастающему поколению получить в интернете не только развлечения, но и новые знания".
Он также отметил, что поддержка нужна и тем, "кто рассказывает об удивительных людях", о социальных и благотворительных проектах.