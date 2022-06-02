Госдеп США объяснил санкции против Захаровой

Госдепартамент США объяснил введение санкций против официального представителя МИД России Марии Захаровой ее ролью в правительстве страны. Как указал официальный представитель ведомства Нед Прайс, дипломат является в нем «высокопоставленной фигурой», передает ТАСС.

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«Она оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве», — отметил пресс-секретарь Госдепа.

По словам Прайса, рестрикции были введены против ряда политиков России, в последний раунд была включена и Захарова. Официальный представитель Госдепа также ответил на вопрос журналистов, каким образом могут оказать влияние подобные меры на представителя МИД, который не планирует посещать США и не имеет активов на их территории.

Ему напомнили о реакции на включение в российский список лиц, кому запрещен въезд в страну. Тогда дипломат заявил о том, что для него это ничего не значит, поскольку в Россию он не собирался.

По словам Прайса, между Россией и США нет симметрии, если говорить о привлекательности двух государств и силе финансовой системы. Он также подчеркнул, что включение Захаровой в санкционные списки не является личным сведением счетов и обусловлено только проведением спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел персональные санкции против Марии Захаровой, а также против вице-премьера Дмитрия Григоренко и министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина.