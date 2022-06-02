Пранкеры Лексус и Вован получили награду от Захаровой

«Вам работы прибавится: здесь нет циферблата, нет кнопок. Но он соединяет, я надеюсь, вас с вашим будущим. Звоните, радуйте нас и мир новыми откровениями. Я в вас верю. Я жду звонка», — сказала Захарова.