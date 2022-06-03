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29 минут назад

В России исчезнет одна партия

Lenta.ruиещё 9

Партия народной свободы (ПАРНАС) может исчезнуть после того, как Россию покинул ее председатель, бывший премьер-министр Михаил Касьянов. Об этом сообщает в Telegram-канале агентства Ura.ru.

В России исчезнет одна партия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один источник в партии сообщил, что на ближайшие выборы, в том числе в московских муниципальных кампаниях, представители политорганизации выдвигаться не будут. Он также уточнил, куда именно уехал Касьянов — в Латвию. Об отъезде Касьянова впервые стало известно 2 июня.

«Велика вероятность полного закрытия партии, тем более, она и так фактически не функционирует в последнее время», — рассказал источник. Однако официальные представители ПАРНАС не давали никаких комментариев на этот счет.

Партия ПАРНАС была зарегистрирована в 1991 году. С 2012 года и до самой своей гибели сопредседателем партии был Борис Немцов. Осенью 2021 года, в год выборов в Госдуму, Министерство юстиции России уведомило руководство партии о приостановлении ее государственной регистрации сроком до 2 сентября из-за «выхода части показателей за пределы знакомест» в документации.

Касьянов покинул Россию

Касьянов тогда назвал такое решение «новым инструмент неправового ограничения избирательных и политических прав граждан, который стал частью кампании по полной зачистке избирательного поля от несогласных и нелояльных действующей власти политических сил».

Политика,Борис Немцов,Михаил Касьянов,Минюст России,РПР-Парнас,Госдума,
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