В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+32° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
36 минут назад

Россия назвала условие для предоставления безопасного прохода украинским судам с зерном

Никита Бородкин

Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном. Как сообщает ТАСС, об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Россия назвала условие для предоставления прохода украинским судам с зерном
Фото: ReutersReuters

Постпред также заявил, что для вывоза зерна из Украины прибрежная акватория Черного моря должна быть разминирована Вооруженными силами Украины (ВСУ).

ТАСС: Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Напомним, что ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков заявлял, что конфликт на Украине грозит голодом 13 млн человек. Россия и Украина в общей сложности дают около 30% мирового экспорта зерновых.

В МИД РФ отмечали, что несмотря на обвинения со стороны Киева, Россия не препятствует экспорту зерна Украины, а логистические проблемы возникли по вине ВСУ — его войска заминировали свои морские порты.

Политика,Василий Небензя,МИД России,ООН,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители