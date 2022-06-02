Россия назвала условие для предоставления прохода украинским судам с зерном

Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном. Как сообщает ТАСС, об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя.

Фото: Reuters Reuters

Постпред также заявил, что для вывоза зерна из Украины прибрежная акватория Черного моря должна быть разминирована Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Напомним, что ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков заявлял, что конфликт на Украине грозит голодом 13 млн человек. Россия и Украина в общей сложности дают около 30% мирового экспорта зерновых.