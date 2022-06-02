"Почему?" Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров

На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства.
«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.