"Почему?" Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров

«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».