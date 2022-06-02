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34 минуты назад

Патрушев: Запад напрямую призывает к ликвидации государственности РФ

ТАСС

Страны Запада развернули против Москвы циничную информационную кампанию, цель которой - дискредитация РФ, ее истории и традиций. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном в четверг интервью "Российской газете", приуроченном к 30-летию образования этой структуры.

"Западом развернута циничная кампания по дискредитации России"
Фото: ТАССТАСС

"Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, в том числе в условиях, когда против России коллективным Западом развернута циничная информационная кампания по дискредитации нашей страны, ее истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан", - констатировал он.

Патрушев указал, что на основании положений Доктрины информационной безопасности организована работа по защите критически важных объектов информационной инфраструктуры, противодействию международной компьютерной преступности, недопущению распространения противоправной информации.

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"Одобренные Советом Безопасности и утвержденные указом президента Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности подтверждают нацеленность России на развитие международного сотрудничества на условиях равноправного партнерства, создание юридически обязывающего международного правового документа, регулирующего деятельность государств в информационном пространстве в целях предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информационно-коммуникационных технологий", - обратил внимание секретарь СБ РФ.

Политика,Николай Патрушев,Сбербанк России,Совет безопасности РФ,
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