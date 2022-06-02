"Западом развернута циничная кампания по дискредитации России"

Страны Запада развернули против Москвы циничную информационную кампанию, цель которой - дискредитация РФ, ее истории и традиций. Об этом секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в опубликованном в четверг интервью "Российской газете", приуроченном к 30-летию образования этой структуры.
"Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, в том числе в условиях, когда против России коллективным Западом развернута циничная информационная кампания по дискредитации нашей страны, ее истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан", - констатировал он.
Патрушев указал, что на основании положений Доктрины информационной безопасности организована работа по защите критически важных объектов информационной инфраструктуры, противодействию международной компьютерной преступности, недопущению распространения противоправной информации.
"Одобренные Советом Безопасности и утвержденные указом президента Основы государственной политики Российской Федерации в области международной информационной безопасности подтверждают нацеленность России на развитие международного сотрудничества на условиях равноправного партнерства, создание юридически обязывающего международного правового документа, регулирующего деятельность государств в информационном пространстве в целях предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информационно-коммуникационных технологий", - обратил внимание секретарь СБ РФ.