"Западом развернута циничная кампания по дискредитации России"

"Одной из важных задач остается выработка мер по обеспечению национальной безопасности в информационной сфере, в том числе в условиях, когда против России коллективным Западом развернута циничная информационная кампания по дискредитации нашей страны, ее истории, традиций, напрямую призывающая к ликвидации государственности и унижению российских граждан", - констатировал он.