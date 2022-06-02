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24 минуты назад

Матвиенко: Россия не будет уговаривать Украину участвовать в переговорах

Мария Иванова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российско-украинские переговоры возможны только на условиях Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко сказала, что Россия «не будет уговаривать» Киев участвовать в переговорах.

«Переговоры возможны только с учетом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло», - заявила она.

23 мая глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что месяц назад Россия передала Украине проект соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.

1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским возможна только для «финализации некоего документа», но работа над этим документом давно приостановлена.

Зеленский заявил о потенциале для «переломного момента» на Украине

Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Украина снова не получит контроль над территориями, которые она контролировала до 24 февраля.

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