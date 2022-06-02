Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что российско-украинские переговоры возможны только на условиях Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Матвиенко сказала, что Россия «не будет уговаривать» Киев участвовать в переговорах.
«Переговоры возможны только с учетом наших условий. Готовность к переговорам не означает, что мы будем уговаривать Украину, нет. Будет их воля, наконец они, может быть, избавятся от внешнего управления и осознают, что произошло», - заявила она.
23 мая глава делегации РФ на переговорах Владимир Мединский сообщил, что месяц назад Россия передала Украине проект соглашения, после чего украинцы взяли паузу. С тех поры переговоры заморожены.
1 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с президентом Владимиром Зеленским возможна только для «финализации некоего документа», но работа над этим документом давно приостановлена.
Зеленский заявлял, что переговоры не возобновятся, пока Украина снова не получит контроль над территориями, которые она контролировала до 24 февраля.