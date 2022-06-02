«Приятная обязанность – поприветствовать Леонида Эдуардовича Слуцкого, депутата Государственной Думы, искренне и глубоко верующего человека. Не буду перечислять все го добродетели, которыми он поддерживал Церковь. Эти добродетели касаются и его профессиональной деятельности как депутата, но и эти добродетели касаются его просто как человека доброго, который очень многим помогал», – заявил глава РПЦ.