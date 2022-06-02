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53 минуты назад

Патриарх Кирилл благословил депутата Госдумы Слуцкого

Александр Кузьмин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил депутата Госдумы Леонида Слуцкого в храме «Большое Вознесение» у Никитских ворот. Соответствующие видео опубликовано в Telegram-канале «URA.RU».

«Приятная обязанность – поприветствовать Леонида Эдуардовича Слуцкого, депутата Государственной Думы, искренне и глубоко верующего человека. Не буду перечислять все го добродетели, которыми он поддерживал Церковь. Эти добродетели касаются и его профессиональной деятельности как депутата, но и эти добродетели касаются его просто как человека доброго, который очень многим помогал», – заявил глава РПЦ.

Напомним, 18 мая 2022 года Леонид Слуцкий был избран новым руководителем фракции ЛДПР в государственной Думе. 27 мая по решению внеочередного Съезда ЛДПР политика единогласно избрали председателем партии.

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