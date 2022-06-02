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1 час назад

Пеле обратился к Путину из-за спецоперации на Украине

Lenta.ru

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) обратился к президенту России Владимиру Путину из-за спецоперации на Украине.

Пеле обратился к Путину из-за спецоперации на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пеле опубликовал свой пост перед отборочным матчем к чемпионату мира 2022 года между сборными Украины и Шотландии (3:1). Футболист вспомнил о встрече с Путиным в 2017 году и подчеркнул, что не мог представить, что мир будет так разделен, как сегодня.

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«Надеюсь, мы сможем вместе построить лучший мир», — заявил он.

Пеле встречался с президентом России в декабре 2017 года. Он принимал участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018 года, который прошел в России.

Во время мундиаля президент России назвал своих любимых футболистов. В список попали Лев Яшин, Марадона и Пеле.

Политика,Лев Яшин,Владимир Путин,
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