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46 минут назад

Песков подтвердил уход зятя Ельцина с должности советника

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил уход Валентина Юмашева с поста советника главы государства, сообщает РИА «Новости».

Песков прокомментировал отставку Юмашева с поста советника Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вы меня спрашивали про Юмашева, здесь я могу подтвердить, действительно, несколько месяцев тому назад он прекратил быть советником на общественных началах», - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что соответствующее решение не афишировалось для широкой публики, так как «с точки зрения кадров это было формализовано, такие документы они обычно так широко не публикуются».

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Валентин Юмашев – зять первого президента России Бориса Ельцина, журналист, политический деятель и девелопер. В 1980-х начинал свою карьеру как журналист в изданиях «Огонек» и «Комсомольская правда», был биографом Ельцина и литературным помощником при создании мемуаров первого президента РФ.

22 июня 2018 года был опубликован указ президента Путина о назначении Юмашева на должность советника президента на общественных началах. Позднее в тот же день пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Юмашев уже 18 лет является советником Путина.

Политика,Валентин Юмашев,Борис Ельцин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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