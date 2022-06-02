Песков прокомментировал отставку Юмашева с поста советника Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил уход Валентина Юмашева с поста советника главы государства, сообщает РИА «Новости».

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«Вы меня спрашивали про Юмашева, здесь я могу подтвердить, действительно, несколько месяцев тому назад он прекратил быть советником на общественных началах», - сказал Песков.

Представитель Кремля уточнил, что соответствующее решение не афишировалось для широкой публики, так как «с точки зрения кадров это было формализовано, такие документы они обычно так широко не публикуются».

Валентин Юмашев – зять первого президента России Бориса Ельцина, журналист, политический деятель и девелопер. В 1980-х начинал свою карьеру как журналист в изданиях «Огонек» и «Комсомольская правда», был биографом Ельцина и литературным помощником при создании мемуаров первого президента РФ.