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55 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопрос об отмене в России моратория на смертную казнь не обсуждается. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о снятии моратория на смертную казнь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В Кремле никак не менялась позиция на этот счет. Просто такого вопроса сейчас нет в Кремле на повестке дня. Мы не обсуждаем этот вопрос», - подчеркнул он.

Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал слова нового лидера ЛДПР Леонида Слуцкого о возможности отмены моратория на смертную казнь в России через проведение референдума, пишет «Интерфакс».

«Ситуация де-факто никак не меняется. Она и де-факто, и де-юре остается», - заметил Песков.

Ранее в Госдуме призвали отменить мораторий на смертную казнь в России для педофилов и террористов, несмотря на возражения Совета Европы. А гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин высказывался за введение смертной казни в качестве наказания за коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе.

В свою очередь председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин не исключил снятие моратория, пояснив, что «многое зависит от общей правовой ситуации в стране». Зорькин напомнил, что формально смертная казнь в России не отменена, а введение моратория в 1996 году при вступлении в Совет Европы, а также подтверждение его в 1999 и 2009 годах, «стали уступкой».

При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал мнение, что приостановка членств в Совете Европы дает России возможность последовать примеру США и ввести смертную казнь для опаснейших преступников.

Политика,Валерий Зорькин,Дмитрий Рогозин,Дмитрий Песков,Дмитрий Медведев,Конституционный суд,Роскосмос,ЛДПР,Совет Европы,Госдума,Совет безопасности РФ,
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