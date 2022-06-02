В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
1 час назад

В Кремле не следят за судьбой Чубайса

ТАССиещё 1

Кремль не следит за событиями вокруг покинувшего Россию бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, в отношении которого сейчас проводятся проверки на коррупцию. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле не следят. Если у правоохранителей какие-то вопросы есть, нужно к ним и обращаться", - сказал он в ответ на вопрос, следят ли в Кремле за судьбой Чубайса.

Накануне источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что российские силовики опрашивают свидетелей о совершении действий коррупционной направленности со стороны Чубайса и его окружения. В интересах следствия источник не уточнил, о каких именно предполагаемых коррупционных преступлениях идет речь. Официальными комментариями российских силовых структур и официальных представителей Чубайса ТАСС пока не располагает.

Политика,Видео,Анатолий Чубайс,Дмитрий Песков,Роснано,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители