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1 час назад

МИД назвал Евросоюз инструментом сдерживания России

Lenta.ru

Европейский союз (ЕС) переродился из интеграционного объединения в инструмент сдерживания России в русле геополитических установок США и НАТО. Об этом заявили в МИД России по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.

МИД назвал Евросоюз инструментом сдерживания России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕС окончательно утрачивает самостоятельность и мирную объединительную общеевропейскую повестку, которую в него вкладывали отцы-основатели "единой Европы"», — сказано в публикации на сайте министерства.

МИД обвинил Евросоюз в подталкивании Киева «к краю пропасти». В ведомстве указали, что объединение «поддерживает его воинственные амбиции неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений».

Министерство обратило внимание, что Брюссель обещает Украине помощь посулами «денег, в том числе чужих, которые в Брюсселе не прочь конфисковать у России».

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец в интервью «Ленте.ру» заявил, что последствия членства Украины в Европейском союзе (ЕС) для безопасности России будут сопоставимы со вступлением Киева в НАТО. Дипломат заявил о готовности Москвы ответить на подобное развитие событий «всеми доступными средствами». По его словам, из-за конфронтационной риторики Евросоюз уже сложно отличить от НАТО, а в чем-то он уже «переплюнул» альянс.

Политика,Николай Кобринец,МИД России,НАТО,ЕС,
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