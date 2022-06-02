МИД назвал Евросоюз инструментом сдерживания России

Европейский союз (ЕС) переродился из интеграционного объединения в инструмент сдерживания России в русле геополитических установок США и НАТО. Об этом заявили в МИД России по итогам саммита Евросоюза в Брюсселе 30-31 мая.

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«ЕС окончательно утрачивает самостоятельность и мирную объединительную общеевропейскую повестку, которую в него вкладывали отцы-основатели "единой Европы"», — сказано в публикации на сайте министерства.

МИД обвинил Евросоюз в подталкивании Киева «к краю пропасти». В ведомстве указали, что объединение «поддерживает его воинственные амбиции неопределенными обещаниями интеграции в ЕС, поставками смертоносных вооружений».

Министерство обратило внимание, что Брюссель обещает Украине помощь посулами «денег, в том числе чужих, которые в Брюсселе не прочь конфисковать у России».