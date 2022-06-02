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31 минуту назад

Путин присвоил главе МЧС Куренкову звание генерал-лейтенанта

RT на русском

Российский лидер Владимир Путин присвоил новому главе МЧС Александру Куренкову звание генерал-лейтенанта.

Путин присвоил главе МЧС звание генерал-лейтенанта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Куренкову Александру Вячеславовичу», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что Путин назвал нового главу МЧС России «служакой, а не карьеристом».

Кремль: Куренков назначен главой МЧС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо знает Куренкова, по мнению главы государства, профессиональные качества этого кандидата позволят ему наилучшим образом выполнять свои обязанности.

Политика,Александр Куренков,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МЧС России,
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