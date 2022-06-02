Путин присвоил главе МЧС звание генерал-лейтенанта

Ранее сообщалось, что Путин назвал нового главу МЧС России «служакой, а не карьеристом» .

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин хорошо знает Куренкова, по мнению главы государства, профессиональные качества этого кандидата позволят ему наилучшим образом выполнять свои обязанности.