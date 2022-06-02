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30 минут назад

Кадыров стал беднее в 14 раз

Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров за год стал беднее в 14 раз — доходы главы российского региона составили 26,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из декларации Кадырова за 2021 год.

Кадыров стал беднее в 14 раз
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Согласно декларации за 2020 год, Кадыров заработал 381,19 миллиона рублей. Из-за сокращения доходов глава Чечни выбыл из топ-5 самых богатых глав российских регионов. Сейчас он занимает седьмое место в этом рейтинге.

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Самым богатым российским губернатором за 2021 год стал губернатор Московской области Андрей Воробьев с доходом в 253,8 миллиона рублей. Воробьев, в отличие от Кадырова, увеличил свой заработок — в 2020 году он задекларировал 79,8 миллиона рублей. При этом в последней декларации губернатор указал два крупных объекта недвижимости не в собственности, но в пользовании — жилой дом площадью 976,8 квадратных метра и земельный участок площадью 10 271 квадратный метр.

Ранее FinExpertiza провела исследование о доходах российских граждан. Среднемесячный доход россиян в прошлом году составил 40 тысяч рублей. При этом 20 процентов малообеспеченных граждан получали в среднем 10,8 тысячи рублей в месяц, а 20 процентов наиболее обеспеченных — 93,5 тысячи рублей. Таким образом, разница в доходах между богатыми и бедными гражданами составила 8,6 раза.

Политика,Андрей Воробьев,Рамзан Кадыров,
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