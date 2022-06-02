Кадыров стал беднее в 14 раз

Глава Чечни Рамзан Кадыров за год стал беднее в 14 раз — доходы главы российского региона составили 26,5 миллиона рублей. Об этом стало известно из декларации Кадырова за 2021 год.

Фото: Globallookpress.com Globallookpress.com

Согласно декларации за 2020 год, Кадыров заработал 381,19 миллиона рублей. Из-за сокращения доходов глава Чечни выбыл из топ-5 самых богатых глав российских регионов. Сейчас он занимает седьмое место в этом рейтинге.

Самым богатым российским губернатором за 2021 год стал губернатор Московской области Андрей Воробьев с доходом в 253,8 миллиона рублей. Воробьев, в отличие от Кадырова, увеличил свой заработок — в 2020 году он задекларировал 79,8 миллиона рублей. При этом в последней декларации губернатор указал два крупных объекта недвижимости не в собственности, но в пользовании — жилой дом площадью 976,8 квадратных метра и земельный участок площадью 10 271 квадратный метр.