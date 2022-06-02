Захарова рассказала о судьбе высланных с Запада дипломатов

МИД России переводит высланных из западных стран дипломатов на другие, более приоритетные направления. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

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По словам Захаровой, изменения производятся исходя из текущей ситуации и будут иметь долгосрочный характер, МИД расставляет приоритеты и выстаивает свою деятельность на годы вперед.

«Соответственно, укрепляется направление, фланг, связанный с другими странами. Эти дипломатические усилия концентрируются на пространстве СНГ, Азии, Африке, Латинской Америке», - рассказала представитель МИД.

По ее словам, попытки наладить взаимовыгодные и уважительные отношения с Западом натолкнулись на «отсутствие уважения и отсутствие даже какой-либо выгоды». Россия отказывается «стучаться в закрытые двери» и будет усиливать кадрами другие дипломатические направления, добавила Захарова.