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24 минуты назад

Захарова рассказала о судьбе высланных с Запада дипломатов

Вероника Полынина

МИД России переводит высланных из западных стран дипломатов на другие, более приоритетные направления. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Захарова рассказала о судьбе высланных с Запада дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Захаровой, изменения производятся исходя из текущей ситуации и будут иметь долгосрочный характер, МИД расставляет приоритеты и выстаивает свою деятельность на годы вперед.

«Соответственно, укрепляется направление, фланг, связанный с другими странами. Эти дипломатические усилия концентрируются на пространстве СНГ, Азии, Африке, Латинской Америке», - рассказала представитель МИД.

По ее словам, попытки наладить взаимовыгодные и уважительные отношения с Западом натолкнулись на «отсутствие уважения и отсутствие даже какой-либо выгоды». Россия отказывается «стучаться в закрытые двери» и будет усиливать кадрами другие дипломатические направления, добавила Захарова.

В 2022 году, по данным РБК, западные страны выслали более 480 российских дипломатов разного ранга. Это больше, чем суммарно за период с 2001 по 2021 год, когда было выслано 418 дипломатов.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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