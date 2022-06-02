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26 минут назад

МИД Чехии планирует упразднить пост уполномоченного на консультациях с Россией

Газета.Ru

В МИД Чехии намерены из-за ситуации на Украине упразднить учрежденный пост уполномоченного на консультациях с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Denikn M.

В Чехии хотят упразднить пост уполномоченного на консультациях с РФ
Фото: DepositphotosDepositphotos

На пост уполномоченного на консультациях с РФ правительство республики назначило руководителя международного департамента администрации президента Чехии Рудольфа Йиндрака. Консультации между Прагой и Москвой так и не были начаты. Консультации с РФ стороны готовили в соответствии с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года. На подготовку ушло порядка двух лет.

Йиндрак знает о ситуации и не имеет возражений в связи с изменениями и прекращением взаимодействия с российской стороной.

Пока не определено, когда вопрос касательно упразднения поста вынесут на заседание правительства.

Ранее Министерство иностранных дел России отреагировало на призыв МИД Чехии к российским дипломатам покинуть службу.

Также в марте МИД Чехии проинформировал посольство РФ о признании одного дипломата персоной нон грата.

Политика,Рудольф Йиндрак,МИД России,
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