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48 минут назад

В МИД оценили обещания Киева не использовать РСЗО для ударов по России

Вероника Полынина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ничтожными обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России. Об этом дипломат заявила в эфире программы «Соловьев Live».

В МИД оценили обещания Киева не использовать РСЗО для ударов по России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Захарова напомнила, что в декабре 2021 года Россия потребовала от США и НАТО письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие обещания украинской стороны и западных лидеров «никто больше не ориентируется».

«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», - сказала Захарова.

1 июня США объявили о новом, одиннадцатом по счету, пакете военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним. По словам представителей США, украинские власти гарантировали Вашингтону, что не будут использовать американские РСЗО для поражения целей на территории России.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,МИД России,НАТО,
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