В МИД оценили обещания Киева не использовать РСЗО для ударов по России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ничтожными обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для ударов по целям на территории России. Об этом дипломат заявила в эфире программы «Соловьев Live».

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Захарова напомнила, что в декабре 2021 года Россия потребовала от США и НАТО письменных гарантий безопасности, потому что ни на какие обещания украинской стороны и западных лидеров «никто больше не ориентируется».

«Цену им знают, они ничтожны, поэтому никакие обещания, слова в контексте, в частности Зеленского, обсуждать нельзя и бесполезно», - сказала Захарова.