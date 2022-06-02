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48 минут назад

«Сделать колонию»: Володин о целях США на Украине

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США хотят превратить Украину в свою колонию и использовать ее для ослабления России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Володин: США намерены сделать Украину своей колонией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Володин прокомментировал статью президента США Джо Байдена для The New York Times («Что Америка будет и не будет делать на Украине»). В статье Байден назвал целью Америки становление Украины как демократического, суверенного и процветающего государства, способного защитить себя.

«Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России», - написал Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он заявил, что «демократия по американскому образцу» не сделала Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию демократическими и процветающими странами.

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«Ровно наоборот. Некогда развивающиеся страны погрузились в хаос и разруху, их граждане столкнулись с гуманитарной катастрофой», - подчеркнул спикер Думы.

Володин добавил, что у США было восемь лет, чтобы поспособствовать процветанию Украины, так как американские политики «фактически руководили киевским режимом».

«Но вместо того, чтобы развивать страну, Украину, обладающую огромным потенциалом, разграбили», - заключил он.

Политика,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Администрация США,Госдума,
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