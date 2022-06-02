Володин: США намерены сделать Украину своей колонией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США хотят превратить Украину в свою колонию и использовать ее для ослабления России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Так Володин прокомментировал статью президента США Джо Байдена для The New York Times («Что Америка будет и не будет делать на Украине»). В статье Байден назвал целью Америки становление Украины как демократического, суверенного и процветающего государства, способного защитить себя.

«Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из неё свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России», - написал Володин (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он заявил, что «демократия по американскому образцу» не сделала Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию демократическими и процветающими странами.

«Ровно наоборот. Некогда развивающиеся страны погрузились в хаос и разруху, их граждане столкнулись с гуманитарной катастрофой», - подчеркнул спикер Думы.

Володин добавил, что у США было восемь лет, чтобы поспособствовать процветанию Украины, так как американские политики «фактически руководили киевским режимом».