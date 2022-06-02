В Кремле ответили на вопрос о требованиях Москвы к Киеву

Российские власти озвучили свои требования украинской стороне, но Киев «морозит переговоры». Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», - сказал Песков.

По его словам, Киев отказывается от переговоров «под нажимом своих кураторов», вероятно, предпочитая другой вариант развития событий.

Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации РФ. В последний раз о прогрессе на переговорах Россия сообщала в конце марта. Спустя месяц президент РФ Владимир Путин говорил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. 6 мая в МИД РФ заявили, что прогресса в переговорах нет.