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50 минут назад

В Кремле ответили на вопрос о требованиях Москвы к Киеву

Вероника Полынина

Российские власти озвучили свои требования украинской стороне, но Киев «морозит переговоры». Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона предельно четко озвучила свои требования. Они хорошо известны в Киеве. Именно Киев сейчас, собственно, морозит эти переговоры», - сказал Песков.

По его словам, Киев отказывается от переговоров «под нажимом своих кураторов», вероятно, предпочитая другой вариант развития событий.

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Делегации России и Украины начали вести переговоры в первые дни после начала спецоперации РФ. В последний раз о прогрессе на переговорах Россия сообщала в конце марта. Спустя месяц президент РФ Владимир Путин говорил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась. 6 мая в МИД РФ заявили, что прогресса в переговорах нет.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, неоднократно заявлял о готовности встретиться лично с Владимиром Путиным, «только с ним, без его посредников». По словам Зеленского, переговоры должны вестись «на условиях диалога, а не на условиях ультиматумов».

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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