Володин: США намерены сделать Украину своей колонией

— Нет, независимая Украина Вашингтону не нужна. Руководство США хочет сделать из нее свою колонию. Выжать из страны все ресурсы и использовать её исключительно для ослабления России, — отметил он.

При этом парламентарий рассказал, что американская демократия приводит другие страны к разрушению. В частности, чиновник примел в пример Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию и Югославию. Тем самым, Володин в своем Telegram-канале ответил на высказывание президента США Джозефа Байдена, который желает видеть «демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину».