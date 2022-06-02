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7 минут назад

Песков рассказал о контактах Кремля с Белым домом

Вероника Полынина

Контакты между Кремлем и Белым домом фактически отсутствуют. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о контактах Кремля с администрацией США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можно сказать, что нет, сейчас нет. Сейчас все контакты фактически отсутствуют», - сказал Песков.

После начала российской спецоперации на Украине президент США Джо Байден заявил, что отношения между РФ и США переживают «полнейший разрыв».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что с российскими дипломатами в Штатах общаются только представители ФБР и посылают угрозы, а американские политики, которых он уважал, публикуют призывы «перейти на сторону так называемой демократии».

В свою очередь, посол США в Москве Джон Салливан говорит, что из-за взаимных выдворений дипломатического персонала из США и России штаты дипмиссии настолько сократились, что почти половину оставшихся сотрудников составляет охрана. Сегодня в посольстве осталось 130 человек, в то время как пять лет назад сотрудников было 1 200.

Политика,Джон Салливан,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,ФБР,
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