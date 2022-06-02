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11 минут назад

В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады со стороны Украины

Парламентская газетаиещё 6

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины была прорвана благодаря освобождению Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил РИА «Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

В Крыму заявили о прорыве продовольственной блокады
Фото: ReutersReuters

Поставки продовольственных товаров на Крымский полуостров из Херсонской области Украины были заблокирована в 2015 году, официально блокада начала действовать с середины января 2016 года. Тогда республика переориентировала бизнес и логистические связи на поставки с материковой части России.

«Освобождение Херсонской и Запорожской областей положило конец продовольственной блокаде Крыма со стороны Украины. Она навсегда осталась в прошлом. Крым и освобожденные регионы активно восстанавливают утраченные некогда по вине украинских националистов торгово-экономические связи», — сказал Крючков.

По его словам, благодаря поставкам в Крым фруктов и овощей из Херсонской и Запорожской областей в регионе существенно снизились цены.

«Цены на сезонные овощи и фрукты в Крыму упали в два—три раза. Старожилы не помнят таких цен. Это, пожалуй, лучший ответ всем „сомневающимся“ на вопрос: что даст России Херсонщина? Освобожденные регионы юга Украины — это зерно, овощи, фрукты. По сути, это будущая продовольственная житница России и очень хороший геополитический инструмент», — добавил советник главы Крыма.

Херсонская и приазовская часть Запорожской области были взяты под контроль российскими Вооруженными силами в ходе проводимой на Украине спецоперации. На этих территориях были созданы военно-гражданские администрации, начался прием документов на получение российского гражданства в упрощенном порядке, заработала российская мобильная связь и интернет.

Политика,Олег Крючков,
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