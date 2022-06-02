Песков анонсировал проведение прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение прямой линии с Владимиром Путиным. По его словам, он состоится после Петербургского экономического форума (ПЭФ). Информация о более точной дате пока отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Она (прямая линия) – в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить», — сообщил Песков и добавил, что прямая линия с главой российского государства совершенно точно состоится «в обозримой перспективе».

Отмечается, что в этом году ПМЭФ будет проходить с 15 по 18 июня.

Издание напоминает, что прямая линия с президентом России Владимиром Путины проводится каждый год. Россияне могут напрямую обратиться к лидеру страны, задать ему вопрос или подать жалобу. Последняя прямая линия с главой российского государства прошла 30 июня 2021 года, Путин успел ответить на 68 вопросов.