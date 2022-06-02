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27 минут назад

Песков анонсировал проведение прямой линии с Путиным

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал проведение прямой линии с Владимиром Путиным. По его словам, он состоится после Петербургского экономического форума (ПЭФ). Информация о более точной дате пока отсутствует. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков анонсировал проведение прямой линии с Путиным
Фото: ТАССТАСС

«Она (прямая линия) – в любом случае после (ПМЭФ). У нас по-прежнему пока нет точных дат. Их предстоит определить», — сообщил Песков и добавил, что прямая линия с главой российского государства совершенно точно состоится «в обозримой перспективе».

Отмечается, что в этом году ПМЭФ будет проходить с 15 по 18 июня.

Издание напоминает, что прямая линия с президентом России Владимиром Путины проводится каждый год. Россияне могут напрямую обратиться к лидеру страны, задать ему вопрос или подать жалобу. Последняя прямая линия с главой российского государства прошла 30 июня 2021 года, Путин успел ответить на 68 вопросов.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев назвал возможные темы, которые составят основу выступления президента России во время прямой линии. Он уверен, что Владимир Путин обязательно затронет ситуацию на Украине, валютные ограничения, внешнюю политику и социальные проблемы.

Политика,Дмитрий Журавлев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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