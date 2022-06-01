«Переходит все рамки приличия»: Лавров о требованиях Киева

Украина выходит за рамки приличия в своих требованиях к поставкам оружия из-за рубежа и провоцирует вовлечение третьих стран в военные действия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию, передает ТАСС.

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«То, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, переходит все рамки приличия и дипломатического общения, во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия», - сказал Лавров.

Украинские официальные лица ранее запрашивали у западных партнеров реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. CNN и The Washington Post сообщили 7 мая, что администрация Байдена склоняется к отправке РСЗО, а также высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS. Их якобы планировалось поставить в рамках следующего, более крупного пакета военной помощи Украине.

30 мая президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине реактивные системы залпового огня, способные достичь территории России.