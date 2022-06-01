«Переходит все рамки приличия»: Лавров о требованиях Киева

Украина выходит за рамки приличия в своих требованиях к поставкам оружия из-за рубежа и провоцирует вовлечение третьих стран в военные действия. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Саудовскую Аравию, передает ТАСС.
«То, чего требует так безапелляционно, по-хозяйски, я бы сказал, киевский режим от своих западных покровителей, во-первых, переходит все рамки приличия и дипломатического общения, во-вторых, это является прямой провокацией, нацеленной на то, чтобы вовлечь Запад в военные действия», - сказал Лавров.
Украинские официальные лица ранее запрашивали у западных партнеров реактивные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности. CNN и The Washington Post сообщили 7 мая, что администрация Байдена склоняется к отправке РСЗО, а также высокомобильной артиллерийской ракетной системы HIMARS. Их якобы планировалось поставить в рамках следующего, более крупного пакета военной помощи Украине.
30 мая президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине реактивные системы залпового огня, способные достичь территории России.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Newsmax 1 июня призвал Запад поставлять стране оружие большой дальности, которое он пообещал применять только в целях защиты, а не наносить ударов по российской территории.