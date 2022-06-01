СМИ: Путин отправил в отставку пять генералов МВД

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции. Об этом со ссылкой на копию документа пишет РБК.

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Издание отмечает, что подлинность имеющейся в его распоряжении выписки из указа главы государства подтвердил источник, близкий к МВД.

От своих должностей освобождены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко.

Также в отставку отправлены замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

Источник издания объяснил отставки «обычной кадровой ротацией» в МВД.