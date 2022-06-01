В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
35 минут назад

СМИ: Путин отправил в отставку пять генералов МВД

Алиса Селезнёва

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым отправил в отставку пять генералов и одного полковника полиции. Об этом со ссылкой на копию документа пишет РБК.

СМИ: Путин отправил в отставку пять генералов МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что подлинность имеющейся в его распоряжении выписки из указа главы государства подтвердил источник, близкий к МВД.

От своих должностей освобождены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майора полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин, начальник оперативного управления МВД генерал-майор Александр Удовенко.

Также в отставку отправлены замначальника департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД генерал-майор Юрий Инстранкин и первый заместитель начальника Экспертно-криминалистического центра МВД полковник полиции Эмиль Мусин.

В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Источник издания объяснил отставки «обычной кадровой ротацией» в МВД.

Ранее указом президента России Владимира Путина был снят с должности глава ФСИН Александр Калашников. Новым директором ФСИН глава государства назначил заместителя министра внутренних дел РФ Аркадия Гостева. СМИ связали это кадровое решение со скандалом из-за публикации видеозаписей с пытками в российских колониях.

Политика,Александр Удовенко,Аркадий Гостев,Александр Калашников,Юрий Инстранкин,Владимир Путин,ФСИН,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители