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57 минут назад

Санкт-Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами

Елена Прошина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали в среду соглашение о побратимстве между городами. Об этом сообщил глава Петербурга в своем Telegram-канале.

Санкт-Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами», — заявил Беглов.

Для подписания глава Санкт-Петербурга приехал в Мариуполь. Рядом с ними в момент заключения соглашения находились секретарь генсовета «Единой России» Турчак и глава ДНР Пушилин.

Напомним, что ранее губернатор пообещал, что петербургские специалисты помогут в разработке генерального плана развития Мариуполя и восстановлении инженерных коммуникаций города. Планируется также взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования.

При этом на восстановление города направят и бюджетные средства Санкт-Петербурга, объем которых пока неизвестен.

Политика,Константин Иващенко,Александр Беглов,Единая Россия,
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