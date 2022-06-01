Санкт-Петербург и Мариуполь официально стали городами-побратимами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава администрации Мариуполя Константин Иващенко подписали в среду соглашение о побратимстве между городами. Об этом сообщил глава Петербурга в своем Telegram-канале.

«С руководителем администрации Мариуполя Константином Иващенко подписали соглашение о побратимстве между нашими городами», — заявил Беглов.

Для подписания глава Санкт-Петербурга приехал в Мариуполь. Рядом с ними в момент заключения соглашения находились секретарь генсовета «Единой России» Турчак и глава ДНР Пушилин.

Напомним, что ранее губернатор пообещал, что петербургские специалисты помогут в разработке генерального плана развития Мариуполя и восстановлении инженерных коммуникаций города. Планируется также взаимодействие в сферах строительства, ЖКХ, здравоохранения, образования.