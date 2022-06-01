В Казахстане отказались присоединяться к санкциям против России

Посол Казахстана в Москве Ермек Кошербаев (на фото) заявил, что республика не будет присоединяться к санкциям против РФ, пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Он подчеркнул, что «Казахстан никогда не участвовал и не будет участвовать в геополитических играх».

По словам Кошербаева, Россия для республики является важнейшим партнером и ближайшим соседом.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не будет помогать России обходить санкции.

31 мая глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций ЕС в отношении РФ, включающий эмбарго на танкерные поставки российской нефти, может быть окончательно утвержден 1–2 июня.

Также сообщалось, что лидеры стран — членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России. Новые ограничения коснутся импорта нефти из РФ, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.