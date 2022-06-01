В МИД РФ крайне негативно оценили военную помощь США Украине

«То, что США во главе группы государств занимаются целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь. И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», — сказал российский дипломат.