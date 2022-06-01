В МИД РФ крайне негативно оценили военную помощь США Украине

Россия негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, поскольку попытки показать решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА «Новости».
«То, что США во главе группы государств занимаются целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями, — это очевидная вещь. И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», — сказал российский дипломат.
Ранее в Белом доме заявили, что новый, одиннадцатый пакет военной помощи Украине от США оценивается в $700 млн и будет содержать реактивные системы залпового огня HIMARS.
Издание The Wall Street Journal и ряд других американских СМИ сообщали, что США могут передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия около 60 км.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен атаковать территорию России, применяя американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия.